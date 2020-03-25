Baku Media Center снял новые видеоролики о коронавирусе

Учитывая стремительное распространение коронавируса в мире и острую актуальность данной проблемы, Baku Media Center в рамках социальной ответственности снял новые видеоролики, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

В видеороликах поощряются методы борьбы с коронавирусом, соблюдение населением простых гигиенических правил.

Главная цель - это просвещение и информирование граждан.

Предлагаем вниманию читателей эти видеоролики: 