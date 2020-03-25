https://news.day.az/society/1215844.html Baku Media Center снял новые видеоролики о коронавирусе - ВИДЕО
Baku Media Center снял новые видеоролики о коронавирусе - ВИДЕО
Учитывая стремительное распространение коронавируса в мире и острую актуальность данной проблемы, Baku Media Center в рамках социальной ответственности снял новые видеоролики, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
В видеороликах поощряются методы борьбы с коронавирусом, соблюдение населением простых гигиенических правил.
Главная цель - это просвещение и информирование граждан.
Предлагаем вниманию читателей эти видеоролики:
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