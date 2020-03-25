Известный турецкий блогер поблагодарила Азербайджан за сына

Известный кулинар Суна Кязымоглу обратилась через социальные сети с призывом Evdə qal ("Оставайся дома"), сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Сказав, что, как и все, она находится дома, известный кулинарный блогер отметила, что проводит четвертый день карантина с семьей: "Мой сын учится в Нью-Йорке, но прилетел в Азербайджан. Сейчас он на карантине. Мы каждый день говорим по телефону. Он доволен, в настоящее время все пассажиры самолета, которым он прилетел, находятся на карантине в отеле. Каждый день им измеряют температуру, хорошо кормят. По его словам, здесь прекрасный уход. Хочу поблагодарить Азербайджан за такое внимание и заботу. Сын будет рядом с нами, когда появятся ответы тестов. Азербайджан с самого начала и за короткое время сумел предпринять меры. Могу сказать, что это одна из стран, предпринявших лучшие меры. Поэтому я спокойна, чего желаю всем. Прошу каждого - оставайтесь дома. Мы должны думать не только о себе, а обо всех. Очень скучаю по сыну, но ради здоровья всех я согласна некоторое время побыть отдельно от него".