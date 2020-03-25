Полиция установила посты на вспомогательных дорогах в направлении Баку, Сумгайыта и Абшерона

Для пресечения проезда транспортных средств по промежуточным и вспомогательным дорогам вне магистралей в направлении Баку, Сумгайыта и Абшеронского района установлены полицейские посты.

Как сообщили Day.Az в министерстве внутренних дел, как известно, для предотвращения распространения в стране коронавирусной пандемии и защиты здоровья населения в борьбе с этим заболеванием объявлен режим особого карантина. При этом, наряду с другими неотложными мероприятиями, ограничены въезд и выезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район транспортных средств, за исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой помощи, аварийно-восстановительной, спасательной службы, а также автомобилей, перевозящих грузы. Независимо от формы собственности, перевозка пассажиров между районами и городами приостановлена.

Для этого на дорогах в направлении столицы, города Сумгайыт и Абшеронского района установлены стационарные посты, на которых дежурят сотрудники полиции. На постах, созданных на дорогах Баку-Алят, Баку-Губа и Баку-Шамахы несут суточное дежурство сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции и Отдельного мобильного полка полиции.

Во избежание каких-либо негативных явлений на этих постах ситуация в них отслеживается через камеры Службы "Безопасный город" в режиме реального времени.

Отметим, что с момента объявления особого карантинного режима до сегодняшнего дня на стационарных постах был предотвращен въезд прибывших из регионов 6164 автомобилей в столицу, а также в город Сумгайыт и Абшеронский район. Кроме того, за этот период в рамках установленных требований был пресечен выезд в регионы из Баку, Сумгайыта и Абшеронского района 1746 транспортных средств.

С сожалением отмечаем, что некоторые водители, уклоняясь от требований особого режима карантина, пытаются попасть в столицу, город Сумгайыт и Абшеронский район, используя промежуточные и вспомогательные пути вне магистралей. Для предотвращения таких негативных действий по указанию руководства МВД были организованы посты на промежуточных и вспомогательных дорогах. На этих постах сотрудники внутренних войск и территориальных органов полиции несут непрерывную службу.