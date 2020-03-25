Волонтеры партии "Ени Азербайджан" помогли более 2500 одиноким людям за пять дней - ФОТО
Активисты и волонтеры правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), отозвавшись на призыв Президента Ильхама Алиева, в рамках борьбы с коронавирусом продолжают акцию "Наше здоровье в нашей солидарности".
Как сообщили в среду Trend в партии, в акции, которая стартовала 21 марта, приняли участие более тысячи партийных активистов и волонтеров по всей стране, передает Day.Az.
За последние пять дней они посетили более 2500 одиноких и пожилых людей, обеспечили их медицинским спиртом, масками, перчатками и другими медицинскими и гигиеническими средствами.
Волонтеры еще раз довели до сведения граждан важность соблюдения правил гигиены, напомнили о важности охраны здоровья, соблюдения установленных правил и рекомендаций для себя и своих близких.
Основной целью акции является оказание активной поддержки оперативно-профилактическим мероприятиям, осуществляемым правительством Азербайджана в борьбе с распространением инфекции коронавируса на территории страны, а также проводимой в этом направлении просветительской работе.
Отметим, что акция" Наше здоровье в нашей солидарности" продлится до 29 марта.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре