https://news.day.az/society/1216071.html Утверждена "Примерная форма "Договора об оказании медицинских услуг""
Утверждена "Примерная форма "Договора об оказании медицинских услуг""
Кабинет Министров утвердил "Примерную форму "Договора об оказании медицинских услуг"".
Как передает Day.Az, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
С полным текстом решения можно ознакомиться по ссылке.
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