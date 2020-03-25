Утверждена "Примерная форма "Договора об оказании медицинских услуг""

Кабинет Министров утвердил "Примерную форму "Договора об оказании медицинских услуг"".

Как передает Day.Az, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

С полным текстом решения можно ознакомиться по ссылке.