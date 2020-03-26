"İdeal" выделила 200 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Сеть парфюмерно-косметических магазинов "İdeal" выделила 200 000 манатов на борьбу с коронавирусом, передает Day.Az.



Сеть парфюмерно-косметических магазинов "İdeal", всегда придающая особое значение безопасности своих сотрудников и клиентов, откликнулась на призыв Президента Азербайджана Ильхама Алиева, присоединилась к мерам по предотвращению распространения и ограничению негативного влияния COVID-19.



Сеть магазинов "İdeal" перечислила 200 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.



Для профилактики коронавирусной инфекции "İdeal" призывает граждан страны придерживаться рекомендаций ВОЗ, условий превентивных мер, выдвинутых Оперативным штабом при Кабинете министров, а также мобилизовать и объединить свои силы в борьбе с коронавирусом.



Отметим, что торговая сеть "İdeal" входит в состав ООО "Adore Kompani".