Хорошая новость для школьников

"Все виды экзаменов, проводимых в этом году Государственным экзаменационным центром, не будут содержать вопросов на непройденные темы".

Как передает Day.Az, об этом сообщил эксперт по образованию Кямран Асадов.

Он сказал, что вопросы на темы, которые с 3 марта должны были пройти 9- и 11-классники, не будут включены в тестовые задания.

"Но многие темы, которые ученик 11-го класса должен был пройти после 3 марта, были освещены, когда он учился в 9-м классе. Поэтому им следует читать и изучать эти темы в учебниках для 9-х классов.

Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что вопросы не будут составляться по темам, которые не были пройдены. Даже если эти темы будут затронуты после возобновления образования, они не будут включены в тестовые задания".