https://news.day.az/society/1216313.html Минобразования Азербайджана перечислило 510 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Минобразования Азербайджана перечислило 510 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Министерство образования Азербайджана перечислило в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 510 тысяч манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобразования, центральным аппаратом министерства, а также рядом подведомственных учреждений и агентств, в Фонд поддержки борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19), созданный указом Президента Азербайджанской Республики в качестве составной части мероприятий, связанных с охраной здоровья населения страны и усилением борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19), было выделено 510 тысяч манатов.
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