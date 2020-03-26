Минобразования Азербайджана перечислило 510 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Министерство образования Азербайджана перечислило в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 510 тысяч манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобразования, центральным аппаратом министерства, а также рядом подведомственных учреждений и агентств, в Фонд поддержки борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19), созданный указом Президента Азербайджанской Республики в качестве составной части мероприятий, связанных с охраной здоровья населения страны и усилением борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19), было выделено 510 тысяч манатов.