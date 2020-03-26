Бакинские школьники призывают "Оставайся дома – продолжай учиться!"

Во время пандемии коронавируса и социальной самоизоляции для детей очень важно продолжать обучение. К этому призвали ученики 3F класса бакинской школы №189-190, которые представили в социальных сетях свой ролик, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В социальном ролике "Оставайся дома - продолжай учиться!" бакинские школьники призывают детей всего мира не унывать, не расслабляться, продолжать учёбу и искать выход из создавшейся ситуации путем онлайн-обучения.

"Вперед и только вперед! Позитив победит все болезни и неприятности! Всегда можно найти выход из любой ситуации! А с детьми можно и горы свернуть", - отметила классный руководитель Нигяр Фигарова.

Отметим, что в Азербайджане при поддержке министерства образования на канале Mədəniyyət (Культура) также транслируются телеуроки.

Заслуженная артистка Азербайджана, певица Манана Джапаридзе вместе с семьей также находится в Баку и соблюдает режим социальной самоизоляции.

"Несмотря на все сложности, не падайте духом, старайтесь поддержать своих родных, близких и всех, кто нуждается в вашем совете. Что касается меня, я и моя семья учитываем все необходимые правила, и стараемся не выходить в город. Мои дети Элизабет и Давид постоянно находятся дома и получают онлайн-образование, за что искренне благодарю всех учителей за их вклад и труд. Дети также читают, рисуют, занимаются музыкой, уроками вокала, представлены своим любимым спортивным развлечениям, домашним играм, и всё это происходит под контролем гигиены. Друзья будьте здоровы! Да хранит Всевышний вас и ваши прекрасные семьи!", - обращается к своим поклонникам в соцсетях Манана Джапаридзе.

Школьники из регионов страны также призывают "Оставайся дома - победи коронавирус!".