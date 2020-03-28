Национальный бренд "Azerbaijan Kelagayi" поддержал женщин-врачей в борьбе с COVID-19

Национальный бренд "Azerbaijan Kelagayi" присоединился к кампании по поддержке медицинских работников, принимающих активное участие непосредственно в борьбе с COVID-19.

Женщинам-врачам пункта скорой помощи №8 Ясамальского района Баку подарили яркие келагаи.

"В эти непростые дни как и для нашей республики, так и для всего мира в целом, национальный бренд "Azerbaijan Kelagayi" от всей души хочет поблагодарить людей, которые первыми принимают удар и на передовой сражаются за здоровье граждан. Издревле известно, что шелк, благодаря белковой структуре, обладает способностью предотвращать размножение патогенных микробов. Пусть келагаи - наше национальное достояние, в который мастера-келагаи и посредством узоров вложили силу, красоту природы и верность традициям, оберегают вас, принесут вам здоровье и придадут сил!"



Номер онлайн-доставки: +994502180703.



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