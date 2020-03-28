Ибрагим Мамедов: Ограничения могут быть ужесточены, потому что граждане не соблюдают карантин
"Конечно, все понимают работающих людей. Деятельность тех, кто работает на жизненно важных предприятиях, важна".
Как передает Day.Az, об этом REAL TV заявил пресс-секретарь Кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов. Он отметил, что в качестве образцового шага многие правительственные учреждения отпускают работников, оплачивая при этом отпуск.
"Нет ограничений на деятельность производственных объектов и грузоперевозки. Речь идет о личной ответственности людей. Но в целом, граждане, к сожалению, не склонны соблюдать правила особого карантинного режима. Они без особой необходимости выходят на улицу или собираются вместе", - сказал он.
Правила могут быть ужесточены, но Оперативный штаб надеется, что люди будут осознавать свои обязанности по мере осознавания реальной ситуации", - добавил Мамедов.
И.Мамедов также подчеркнул, что правительство готово ужесточить органичения. "Не исключено даже введение режима чрезвычайного положения", - сказал он.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре