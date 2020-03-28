TƏBİB о смерти 6-летнего ребенка в Баку

В Баку шестилетний ребенок скончался, как только был доставлен в больницу, сообщили в субботу Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), передает Day.Az.

По данным TƏBİB, ребенок поступил в НИИ Педиатрии имени Фараджова с синдромом "острого живота" и сразу же скончался.

"Точная причина смерти станет известной после медицинской экспертизы", - отметили в Объединении.