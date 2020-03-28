https://news.day.az/society/1217067.html TƏBİB о смерти 6-летнего ребенка в Баку
TƏBİB о смерти 6-летнего ребенка в Баку
В Баку шестилетний ребенок скончался, как только был доставлен в больницу, сообщили в субботу Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), передает Day.Az.
По данным TƏBİB, ребенок поступил в НИИ Педиатрии имени Фараджова с синдромом "острого живота" и сразу же скончался.
"Точная причина смерти станет известной после медицинской экспертизы", - отметили в Объединении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре