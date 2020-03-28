Новые правила пропуска людей и транспорта через полицейские посты

В Азербайджане утвержден порядок пропуска физических лиц и транспортных средств через полицейские посты в период особого режима карантина, передает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

С полной версией сообщения можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется