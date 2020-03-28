https://news.day.az/society/1217086.html Новые правила пропуска людей и транспорта через полицейские посты
Новые правила пропуска людей и транспорта через полицейские посты
В Азербайджане утвержден порядок пропуска физических лиц и транспортных средств через полицейские посты в период особого режима карантина, передает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.
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