Azərişıq всегда готов оказать поддержку гражданам страны

ОАО Azərişıq, руководствуясь поручениями и решениями главы государства и оперативного штаба, всегда готово оказать поддержку гражданам, оказавшимся в социальной изоляции.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Azərişıq, об этом заявил руководитель пресс-службы Структуры Танрыверди Мустафаев, комментируя распространяемые в социальных сетях изображения, связанные с оказанием помощи гражданам сотрудниками Компании.

По словам Мустафаева, сегодня представленная им структура работает в усиленном режиме: "Как вам известно, оперативным штабом при Кабинете министров в рамках объявленного в стране особого карантинного режима запрещен выход из дома лиц старше 65 лет. По этой причине различные учреждения осуществляют социальные услуги гражданам этой возрастной группы", - сказал он.

Он отметил, что компания Azərişıq, придающая важное значение здоровью граждан не могла оказаться вне данной инициативы, и соответственно, в настоящее время ОАО работает в усиленном режиме с тем, чтобы удовлетворить растущий спрос населения.

Представитель Azərişıq также сообщил, что многие из обращений в последние дни не связаны с деятельностью структуры. Тем не менее, в компании осознают и понимают необходимость поддержки граждан.

"Мы стараемся, чтобы они оставались дома. Поэтому мы рекомендуем нашим потребителям следовать требованию #evdəgal (оставаться дома) соответствующих учреждений, и не выходить на улицу без крайней необходимости", - подытожил Мустафаев.

Напомним, что накануне в социальных сетях размещались видео материалы о том, как сотрудник Azərişıq помогает пожилому жителю города Сумгайыт, не имеющему возможность покинуть дом, оплатить коммунальные услуги. На видео гражданин выражает признательность сотруднику Azərişıq за оказанную помощь.