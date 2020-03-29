https://news.day.az/society/1217255.html Сегодня стартует регистрация для приема детей в первый класс
Сегодня стартует регистрация для приема детей в первый класс
С сегодняшнего дня начался процесс электронной регистрации детей в первый класс.
Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, электронная система активизирована с 12.00.
Отметим, прием учащихся в первые классы всех общеобразовательных учреждений республики на 2020-2021 учебный год проводится в электронном порядке на сайте www.mektebeqebul.edu.az.
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