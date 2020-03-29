Сегодня стартует регистрация для приема детей в первый класс

С сегодняшнего дня начался процесс электронной регистрации детей в первый класс. 

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, электронная система активизирована с 12.00.

Отметим, прием учащихся в первые классы всех общеобразовательных учреждений республики на 2020-2021 учебный год проводится в электронном порядке на сайте www.mektebeqebul.edu.az.