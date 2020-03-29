Дорожная полиция: Жителей Баку, оставшихся в районах, перестанут пускать в столицу

Въезд в Баку людей, зарегистрированных в столице, но в настоящее время находящихся в регионе, будет полностью приостановлен с сегодняшнего дня.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, об этом сказал пресс-секретарь Главного управления государственной дорожной полиции Кямран Алиев:

"Въезд будет доступен только в исключительных случаях. К ним относятся социальные работники, лица, занимающиеся перевозкой сельскохозяйственной продукции. Но тем, кто постоянно работает в Баку и зарегистрирован в столице, не разрешат въезд в Баку, Сумгайыт и Абшерон. Им было предоставлено время для поездки в районы на праздник, а затем возвращения до 28 марта. На данный момент в каждом районе установлены контрольно-пропускные пункты и движение между районами было приостановлено. Этим людям не разрешат въезжать в Баку и на своих машинах. Потому что движение всех типов транспортных средств между районами приостановлено".