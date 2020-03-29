Внесена ясность в вопрос плотности пассажиров в метро

"Сегодня утром плотность пассажиров в метро была в несколько раз меньше, чем в предыдущие дни".

Об этом в эфире ATV заявил начальник службы движения ЗАО "Бакинский метрополитен" Этибар Исаев, передает Day.Az.

По его словам, согласно решению Кабинета министров, бакинский метрополитен работал утром с 07:00 до 09:00: "Поезда начали работать в 07:00 утра. Вход пассажиров в метро был остановлен в 09:00. Однако последние пассажиры были доставлены на станции. Никаких толп среди пассажиров не наблюдалось. В любом случае люди сами должны соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Сегодня временное ограничение деятельности метрополитена позволило проводить более активные дезинфекционные мероприятия. Сегодня вечером метро будет работать с 17:00 до 20:00".

Этибар Исаев добавил, что не было изменений в интервале движения поездов:

"Пассажиров в метро очень мало. Информация о применении этого режима была получена заранее и, исходя из этого, мы разработали график. Поезда будут курсировать между станциями "28 Мая" и "Ази Асланов" с 2,5-минутными, а на станциях "28 Мая" - "Дарнагюль", "28 мая" - "Ичеришехер" с 5-минутными интервалами.

Станции "Джафар-Джаббарлы" и "Хатаи", а также станции "Мемар Аджеми" - "Автовокзал" фиолетовой линии продолжают работать в соответствии с графиком".