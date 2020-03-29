Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана принял участие в кампании "Чистые руки"

Продолжается кампания "Чистые руки", инициированная руководителем представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджы.

Как сообщает Day.Az, цель кампании - агитировать регулярное мытье рук с мылом и привлечь внимание к борьбе с коронавирусом.

Приняв участие в кампании, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев передал эстафету менеджеру Всемирного банка по Азербайджану Навиду Нагви.