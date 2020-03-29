https://news.day.az/society/1217321.html Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана принял участие в кампании "Чистые руки" - ВИДЕО
Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана принял участие в кампании "Чистые руки" - ВИДЕО
Продолжается кампания "Чистые руки", инициированная руководителем представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджы.
Как сообщает Day.Az, цель кампании - агитировать регулярное мытье рук с мылом и привлечь внимание к борьбе с коронавирусом.
Приняв участие в кампании, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев передал эстафету менеджеру Всемирного банка по Азербайджану Навиду Нагви.
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