В Баку иномарка врезалась в грузовик, есть пострадавший

В Ясамальском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az, авария произошла на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде.

Автомобиль марки "Kia", управляемый Гусейном Мамедовым, врезался на большой скорости в грузовую машину марки Shacman, за рулем которого находился Заур Гусейнов.

В результате ДТП пострадал водитель "Kia", полиция разбирается в произошедшем.  