https://news.day.az/society/1217997.html В Баку иномарка врезалась в грузовик, есть пострадавший - ФОТО - ВИДЕО
В Баку иномарка врезалась в грузовик, есть пострадавший - ФОТО - ВИДЕО
В Ясамальском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az, авария произошла на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде.
Автомобиль марки "Kia", управляемый Гусейном Мамедовым, врезался на большой скорости в грузовую машину марки Shacman, за рулем которого находился Заур Гусейнов.
В результате ДТП пострадал водитель "Kia", полиция разбирается в произошедшем.
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