Руководство Государственного агентства гражданской авиации откликнулось на призыв Президента Ильхама Алиева

Государственное агентство гражданской авиации при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и Государственная инспекция по безопасности полетов в гражданской авиации откликнулись на призыв Президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Для оказания финансовой поддержки мерам, реализуемым по борьбе с распространением мировой пандемии в Азербайджане в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом COVID-19, созданный соответствующим указом Президента Азербайджанской Республики, перечислены денежные средства из заработанной платы руководящего состава Агентства и Государственной инспекции.