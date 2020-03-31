https://news.day.az/society/1218293.html Руководство Государственного агентства гражданской авиации откликнулось на призыв Президента Ильхама Алиева
Руководство Государственного агентства гражданской авиации откликнулось на призыв Президента Ильхама Алиева
Государственное агентство гражданской авиации при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и Государственная инспекция по безопасности полетов в гражданской авиации откликнулись на призыв Президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Для оказания финансовой поддержки мерам, реализуемым по борьбе с распространением мировой пандемии в Азербайджане в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом COVID-19, созданный соответствующим указом Президента Азербайджанской Республики, перечислены денежные средства из заработанной платы руководящего состава Агентства и Государственной инспекции.
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