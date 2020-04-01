https://news.day.az/society/1218654.html В Баку произошла тяжелая авария, есть погибшие
В Баку произошла тяжелая авария, есть погибшие
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 31 марта в 17.00 на территории поселка Гюздек в Гарадагском районе перевернулся автомобиль "Lada Priora", управляемый жителем поселка Коргез A.Гасановым, передает Day.Az.
В результате происшествия погибли пассажиры Анар Алишанов и его брат Асиф, водитель был госпитализирован.
По факту в управлении полиции Гарадагского района ведется расследование.
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