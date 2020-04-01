В Баку произошла тяжелая авария, есть погибшие

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 31 марта в 17.00 на территории поселка Гюздек в Гарадагском районе перевернулся автомобиль "Lada Priora", управляемый жителем поселка Коргез A.Гасановым, передает Day.Az.

В результате происшествия погибли пассажиры Анар Алишанов и его брат Асиф, водитель был госпитализирован.

По факту в управлении полиции Гарадагского района ведется расследование.