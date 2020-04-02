В Баку в административном порядке задержаны 12 лиц, нарушивших режим карантина, в течение дня ограничено движение 1 638 транспортных средств, передает Day.Az со ссылкой на информацию Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.

Согласно информации, распространенной в связи с работой, проделанной сотрудниками полиции на контрольно-пропускных пунктах на административных территориях Баку, Сумгайыта и Абшеронского района с 08:00 первого до 08:00 второго апреля, на посту на 45,2 километре трассы Баку-Губа в целом были возвращены 214 автомобилей, из них 24 - в направлении районов, 190 - в направлении столицы.

На посту на 86 километре дороги Баку-Шамахы-Евлах были остановлены 77 транспортных средств, в том числе 14 - в направлении районов, 63 - в направлении столицы.

На посту на 65 километре магистрали Баку-Газах-госграница с Грузией были остановлены и возвращены обратно 68 автомобилей, двигавшихся в направлении районов страны, и 88 автомобилей - в направлении столицы, в целом 156 транспортных средств.

На посту у выезда из Сумгайыта было обеспечено возвращение 395, на выезде из Абшеронского района - 796 транспортных средств.

С 19 марта по второе апреля 2020 года было обеспечено возвращение 8 685 транспортных средств, двигавшихся в направлении районов, а с 24 марта по второе апреля 2020 года - 6 380 транспортных средств, двигавшихся в направлении столицы. В целом на сегодня на постах были пресечены попытки проезда в нарушение установленных правил 16 256 транспортных средств.