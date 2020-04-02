В Азербайджане выявлен еще 41 случай заражения коронавирусом

В Азербайджане зафиксирован 41 новый факт заражения коронавирусом.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, из них состояние 8 - тяжелое, 11 - средней тяжести. Остальные чувствуют себя нормально. Он добавил, что эти цифры могут измениться в течение дня.