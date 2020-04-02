https://news.day.az/society/1219004.html В Азербайджане выявлен еще 41 случай заражения коронавирусом - Оперативный штаб
В Азербайджане выявлен еще 41 случай заражения коронавирусом - Оперативный штаб
В Азербайджане зафиксирован 41 новый факт заражения коронавирусом.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
По его словам, из них состояние 8 - тяжелое, 11 - средней тяжести. Остальные чувствуют себя нормально. Он добавил, что эти цифры могут измениться в течение дня.
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