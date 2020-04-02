https://news.day.az/society/1219054.html МВД Азербайджана: Граждане должны использовать особые защитные средства
МВД Азербайджана: Граждане должны использовать особые защитные средства
Пользование защитными средствами - одно из важнейших правил особого режима карантина, и все должны соблюдать его.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал замначальника Главного управления общественной безопасности МВД Азиз Багишев.
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