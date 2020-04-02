TƏBİB: Жители Азербайджана не должны покидать дома без крайней необходимости

Жители Азербайджана не должны покидать дома без крайней необходимости, заявила в ходе сегодняшнего брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров заведующая Отделением контроля над заболеваниями и профилактики TƏBİB Ягут Гараева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что это ограничение носит вынужденный характер и нацелено на предотвращение усугубления ситуации в связи с угрозой коронавируса.

"До сих пор вирус обнаруживался у лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа. Однако теперь фиксируются случаи заражения и внутри страны. Поэтому нужно оставаться дома. Наша цель - защитить граждан от вируса. Поэтому мы стараемся, чтобы люди не нарушали условия карантина", - сказала Гараева.

Напомним, что в рамках мер, осуществляемых государством по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана, требуется пребывание людей в частных домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания). В связи с вышеизложенным, деятельность по другим направлениям, кроме сфер работы и услуг, необходимых для жизни и деятельности людей, прекращена с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.