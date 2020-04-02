Некоторые известные журналисты распространяют в соцсетях ложную информацию

"Содержание документа, распространенного 1 апреля в связи с особым карантинным режимом, не соответствует действительности".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, в последние дни некоторые журналисты распространяют в социальных сетях информацию, которая не соответствует действительности. "К примеру, пишут, что в таком-то селе выявлен вирус. Понятно, что вокруг этого села есть еще четыре, и возникает ажиотаж. Среди этих журналистов есть и известные. Вмешательство правоохранительных органов в этот вопрос нежелательно. Сами журналисты не должны допускать такого".