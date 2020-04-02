TƏBİB: Работать в онлайн-режиме в текущих условиях, крайне важно

Работать в онлайн-режиме в текущих условиях, крайне важно. Весь мир по возможности перешел на дистанционный формат работы. Поэтому руководители управлений, предприятий, деятельность которых разрешена, должны свести к минимуму контакты между работниками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая Отделением контроля над заболеваниями и профилактики TƏBİB, член Штаба Ягут Гараева.

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