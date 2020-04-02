БТА: Продумывается организация экспресс-линий из поселков в столицу

"Мы организовали экспресс-автобусные линии, учитывая аптеки, карантинные центры, крупные маркеты".

Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

В.Керимли сказал, что также продумывается организация экспресс-линий из поселков в столицу: "В работе постоянных линий есть изменения. В связи с этим возможно начало движения по экспресс линиям".

В.Керимли отметил, что экспресс-линии открылись для пользователей метро: "Однако экспресс-линии не предусмотрены для перевозки пассажиров со станции метро Хатаи до станции Ичеришехер. Это тоже надо учитывать".