Сотни семей вынужденных переселенцев в Азербайджане получат квартиры в текущем году

По заказу Фонда социального развития вынужденных переселенцев и за счет средств Государственного нефтяного фонда Азербайджана будут построены жилые комплексы -1890 квартир в Абшеронском районе (ж/д ст.Сумгайыт), 200 - в Самухском районе и 800 квартир в Бинагадинском районе в поселке Ходжасан.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2019 год.

Согласно сообщению, в госбюджете Азербайджанской Республики за счет средств, выделенных на государственные инвестиционные расходы, предусмотрено строительство жилых комплексов числом квартир - 270 в поселке Говсан Сураханинского района города Баку, 1152 - в Абшеронском районе (около ж/д ст.Сумгайыт), 1512 - в поселке Рамана Абшеронского района, 576 - в поселке Маштага Сабунчинском районе, и 180-квартирного поселка "Умид-3" в Гарадагском районе города Баку.

В первом квартале 2020 года на территории Агджабединского района, поселка Тахтакерпю начнется заселение в 3-х поселках вынужденных переселенцев 645 индивидуальных домов и в Новом поселке, в 95 домов с приусадебными участками на территории Физулинского района.

В целях решения жилищно-бытовых проблем вынужденных переселенцев в 2020 году при поддержке Фонда Гейдара Алиева предусмотрено строительство 1352 квартир в жилом комплексе "Гобу Парк-3" в городе Баку, Гарадагском районе и 1300 квартир в жилом комплексе "Гобу Парк-4".