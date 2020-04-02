Дорожная полиция Азербайджана прокомментировала информацию о штрафовании водителей посредством камер

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) Азербайджана прокомментировало информацию о наложении штрафов на транспортные средства с помощью камер безопасности в период особого карантинного режима.

Как сообщил в ответ на запрос АПА начальник отдела по связям с общественностью управления, полковник полиции Кямран Алиев, информация, распространившаяся в социальных сетях о том, что будто бы в городе штрафуют транспортные средства с помощью камер, необоснованна и не соответствует действительности, ередает Day.Az.

"В период особого карантинного режима находящиеся в пути транспортные средства останавливают сотрудники дорожной патрульной службы. При этом проводится разбирательство: если водитель данного автомобиля выехал на дорогу без надобности, то его штрафуют на 100 манатов", - сказал Кямран Алиев.

Отметим, что в соцсетях была распространена информация о том, что находящиеся в пути автотранспортные средства штрафуют с помощью камер.