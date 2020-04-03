Нарушителей режима карантина в Азербайджане будут штрафовать и арестовывать

Если граждане Азербайджана без разрешения покинут дома, и сотрудники правоохранительных органов остановят их, то в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных правонарушениях в отношении таких лиц могут быть применены административные санкции за нарушение правил карантина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал член Коллегии адвокатов Анар Гасымлы.

По его словам, нарушители могут быть оштрафованы на сумму в размере от 100 до 200 манатов, вплоть до административного ареста сроком на месяц с учетом личности нарушителя.

"Если сотрудник полиции несколько раз останавливает одного и того же человека, неоднократно штрафует его, и наблюдает, что данная мера недостаточна для исправления нарушителя, то полиция может арестовать нарушителя в административном порядке", - сказал Гасымлы.

Он отметил, что ношение удостоверения личности при себе - обязательное условие в период карантина. Однако, при его отсутствии штраф не предусмотрен.

"Установить личность можно и в электронном порядке. Но это - потеря времени. Ввиду этого, было бы лучше, если граждане носили удостоверение личности при себе, что и указано в соответствующем постановлении Кабинета министров", - подчеркнул он.

Напомнив, что с пятого апреля в стране будут введены ограничения на передвижение, он добавил, что для получения разрешения покинуть место проживания граждане должны направить бесплатное SMS-сообщение на номер 8103, где должен быть приведен соответствующий индекс, а также серия и номер удостоверения личности.

"В ряде случаев дожидаться ответа на SMS не нужно. Например, при возникновении ситуации, представляющей непосредственную угрозу жизни и здоровью, несчастных случаях. В такой ситуации люди могут покидать дома, не отправляя сообщение", - добавил Анар Гасымлы.

Отметим, что в рамках введенного в стране специального карантинного режима в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) введены ограничения на передвижение.

С целью обеспечения безопасности и защиты здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также деятельности экономических субъектов на должном уровне в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана ввел особые ограничения в связи с передвижением в стране с 00:00 пятого апреля до 00:00 20 апреля 2020 года.