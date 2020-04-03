Земфира Мефтахетдинова: Проявите понимание и сдержанность, соблюдайте требования карантина

Известная азербайджанская спортсменка, олимпийская чемпионка и чемпионка мира и Европы по стендовой стрельбе Земфира Мефтахетдинова обратилась к гражданам страны с призывом соблюдать требования особого карантинного режима и не покидать свои дома, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы видим, к каким последствиям привело распространение коронавирусной инфекции во всем мире. Руководство страны осуществляет необходимые мероприятия по предотвращению распространения вируса COVİD-19 в Азербайджане. Наша обязанность как граждан - поддержать предпринимаемые меры. Прошу вас проявить понимание и сдержанность, оказать содействие нашим врачам и сотрудникам полиции, максимально следовать соответствующим рекомендациям", - сказала Мефтахетдинова.

Олимпийская чемпионка подчеркнула, что сила в единстве, и выразила уверенность, что совместными усилиями, проявив солидарность, можно будет преодолеть угрозу коронавируса.