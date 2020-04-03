Тяжелое ДТП в Гейчае, есть пострадавшие

В Гейчае произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, легковой автомобиль марки "Chevrolet" столкнулся с пассажирским микроавтобусом №2, следующим по междугороднему маршруту.

В результате аварии водитель микроавтобуса Ахмедов Али Расим оглу (1976 г.р.) с телесными повреждениями различной степени тяжести был госпитализирован в Центральную больницу Гейчайского района. Водитель легкового автомобиля получил легкие травмы.

По факту Отделением полиции Гейчайского района ведется расследование.