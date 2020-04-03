https://news.day.az/society/1219697.html Тяжелое ДТП в Гейчае, есть пострадавшие
Тяжелое ДТП в Гейчае, есть пострадавшие
В Гейчае произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, легковой автомобиль марки "Chevrolet" столкнулся с пассажирским микроавтобусом №2, следующим по междугороднему маршруту.
В результате аварии водитель микроавтобуса Ахмедов Али Расим оглу (1976 г.р.) с телесными повреждениями различной степени тяжести был госпитализирован в Центральную больницу Гейчайского района. Водитель легкового автомобиля получил легкие травмы.
По факту Отделением полиции Гейчайского района ведется расследование.
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