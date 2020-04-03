"Азерэнержи": Бесперебойная и качественная работа - наш приоритет

Электроснабжением охвачена вся наша страна. Начиная от больниц, банков и до других областей. Если мы призываем граждан оставаться дома, то очевидно, что их следует обеспечивать электроэнергией, что мы и делаем в полном объеме. Наш основной принцип работы - это бесперебойность и качество, сообщает Trend со ссылкой на начальника ОАО "Азерэнержи" по связям с общественностью и медиа Теймура Абдуллаева.

По его словам, сотрудники ОАО "Азерэнержи", работающие в сфере производства электроэнергии, ее передачи и управления - квалифицированные специалисты: "Что касается производства и передачи электричества, могу сказать, что системные операторы управляют этими процессами в полном объеме. Диспетчерский центр главного управления энергопотреблением является специфической сферой работы системных операторов. Поэтому очень важна деятельность и защита здоровья этих специалистов".

Теймур Абдуллаев отметил, что в "Азерэнержи" работы по реконструкции и восстановлению продолжаются в прежнем порядке: "При ремонте или реконструкции подстанций мы ее деятельность не прекращаем. Этот процесс происходит частично как на подстанциях, так и на станциях. Мы не можем остановить этот процесс ссылаясь на коронавирусную инфекцию, потому что нужно учитывать спрос. С приближением летнего периода такж ожидается рост потребления электроэнергии".