Ниямеддин Пашаев: Мы должны быть солидарными и соблюдать правила карантина

Сегодня весь мир страдает от пандемии коронавируса, и она превратилась в своего рода катастрофу.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend чемпион мира по тхэквондо Ниямеддин Пашаев.

Мастер спорта призвал людей оставаться дома и таким образом защититься от вируса.

"Каждому из нас известно, что во всем мире наблюдаются летальные исходы. Вирус уже распространяется и в Азербайджане. Можно сказать, что ежедневно растет число заразившихся, есть даже скончавшиеся. Чтобы одолеть эту болезнь, мы должны быть солидарными, соблюдать законы. Государство принимает серьезные превентивные меры в связи с коронавирусом. Каждый из нас, выполняя свой гражданский долг, должен соблюдать требования особого режима карантина.

Чтобы защитить наших родных, близких и друзей мы должны призывать их также соблюдать эти правила. Если этого не делать, то мы, как и крупные страны мира, окажемся бессильны перед этим заболеванием. Мы должны поддерживать друг друга, оставаться дома. Дорогие друзья, братья и сестры, если вы не думаете о себе, хотя бы подумайте о ваших родителях. Призываю вас оставаться дома, чтобы быть здоровыми", - сказал Ниямеддин Пашаев.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.