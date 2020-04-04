Baku Media Center подготовил очередной видеоролик для поддержки борьбы с коронавирусом

Учитывая стремительные темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире, и актуальность проблемы в Азербайджане, Baku Media Center в рамках социальной ответственности подготовил очередной видеоролик.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в видеоролике рекомендуется не выходить из дома без крайней необходимости, учиться и работать через интернет, а также посредством других ресурсов удаленного доступа. В ролике подчеркивается важность соблюдения требований особого режима карантина для снижения риска заражения.