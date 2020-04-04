В Азербайджане заработает новая "горячая линия" министерства образования

Новая служба "горячей линии" - 146-3, министерства образования Азербайджана начнет функционировать шестого апреля.

Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве, ученики, а также все граждане, пребывающие дома ввиду объявления в стране особого режима карантина в связи с коронавирусом COVİD-19, при необходимости морально-психологической поддержки могут обратиться в службу "горячей линии".

Для каждого обратившегося гражданина будет организована психологическая консультация, и будет обеспечена необходимая поддержка.

"Горячая линия" 146-3 будет функционировать ежедневно с 10:00 до 18:00.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение на передвижения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений на передвижения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.