https://news.day.az/society/1220107.html Еще некоторым гражданам разрешили беспрепятственно передвигаться по Баку - ПРАВИЛА
Еще некоторым гражданам разрешили беспрепятственно передвигаться по Баку - ПРАВИЛА
В Азербайджане еще некоторым гражданам разрешили передвигаться по улицам беспрепятственно.
Как передает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
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