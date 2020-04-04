Еще некоторым гражданам разрешили беспрепятственно передвигаться по Баку

В Азербайджане еще некоторым гражданам разрешили передвигаться по улицам беспрепятственно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

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