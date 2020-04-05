АМИ Trend и азербайджанские звезды присоединились к кампании #Evdəqal, посвятив этому специальный видеопроект.



Отметим, что в Азербайджане все усилия мобилизованы на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и выход из этой сложной ситуации с минимальными потерями.



С первого дня ситуацию в стране взял под строгий контроль Президент Ильхам Алиев, были осуществлены необходимые превентивные меры, усилен особый карантинный режим. Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева, разъяснив в своих обращениях к народу необходимость безусловного соблюдения правил особого карантинного режима, призвали людей не выходить из дома.



К кампании #Evdəqal присоединились известные общественно-политические деятели, представители культуры и искусства, а также другие знаменитости.



В свою очередь, Агентство международной информации Trend, присоединившись к кампании #Evdəqal, подготовило интересное музыкальное видео на трех языках - азербайджанском, русском и английском. Руководитель проекта - Сахиль Керимли, координатор - Вугар Иманов, автор идеи - Фидан Мирбабаева. Музыкальным продюсером является Тунзаля Агаева, исполнители - Тунзаля, Лала Мамедова, Замиг Гусейнов, Хайям Ниссанов и Мурад Ариф. Слова к музыке принадлежат Захре Бадалбейли и Фаризу Зейналову, исполнитель на духовом инструменте - Теймур Сулейманбейли, звукорежиссер проекта - Эмин Карим.



Представляем вашему вниманию этот видеопроект: