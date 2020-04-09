Трое граждан Азербайджана заразились коронавирусом

Трое граждан Азербайджана, находящихся в Турции, заразились коронавирусом.

Об этом, как сообщает Day.Az, сообщил в интервью телеканалу ARB24 посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим.

По его словам, этими данными посольство официально располагает.

"Двое из этих граждан уже выписаны домой, их состояние удовлетворительное. Третий пациет проходит необходимое лечение в гсопитале, его состояние врачи оценивают как стабильное", - добавил посол.