https://news.day.az/society/1222039.html Трое граждан Азербайджана заразились коронавирусом - в Турции
Трое граждан Азербайджана заразились коронавирусом - в Турции
Трое граждан Азербайджана, находящихся в Турции, заразились коронавирусом.
Об этом, как сообщает Day.Az, сообщил в интервью телеканалу ARB24 посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим.
По его словам, этими данными посольство официально располагает.
"Двое из этих граждан уже выписаны домой, их состояние удовлетворительное. Третий пациет проходит необходимое лечение в гсопитале, его состояние врачи оценивают как стабильное", - добавил посол.
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