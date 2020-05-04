В результате несчастного случая в Лянкяране погиб человек

В Лянкяране 1 человек погиб, еще 1 человек пострадал в результате инцидента в шиномонтажном цехе в городе Лиман.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, во время ремонта колеса грузового автомобиля по неосторожности прогремел взрыв.

В результате происшествия от полученных травм погиб сварщик Анар Агамуса оглу Агакишиев 1981 г.р. Его помощник Эльданиз Малик оглу Шукюров 1979 г.р. госпитализирован с различными травмами.

Выясняются обстоятельства происшествия.