https://news.day.az/society/1231195.html В результате несчастного случая в Лянкяране погиб человек - ФОТО
В результате несчастного случая в Лянкяране погиб человек - ФОТО
В Лянкяране 1 человек погиб, еще 1 человек пострадал в результате инцидента в шиномонтажном цехе в городе Лиман.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, во время ремонта колеса грузового автомобиля по неосторожности прогремел взрыв.
В результате происшествия от полученных травм погиб сварщик Анар Агамуса оглу Агакишиев 1981 г.р. Его помощник Эльданиз Малик оглу Шукюров 1979 г.р. госпитализирован с различными травмами.
Выясняются обстоятельства происшествия.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре