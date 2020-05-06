В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода

В Баку совершен наезд со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Ясамальском районе автомобиль "Opel", управляемый Э.Мирагаевым (1972 г.р.), сбил пешехода М.Мамедли (1961 г.р.). Женщина скончалась на месте происшествия.

По факту в Управлении полиции района возбуждено уголовное дело по статье 263.2.