Вниманию студентов, имеющих академическую задолженность

Если у студента возникнет академическая задолженность по одному или нескольким дисциплинам, то для него будут созданы условия для сдачи повторного экзамена.

Об этом сказал заведующий сектором отдела науки, высшего и среднеспецильного образования министерства образования Яшар Омаров, сообщает Day.Az.

По его словам, раньше студент мог сдавать экзамен максимум по двум дисциплинам, по которым у него возникла академическая задолженность.

"Студент должен был сдать этот экзамен до начала следующего семестра. То есть, если на летней сессии у студента возникала задолженность, то создавались условия, чтобы он пересдал экзамены максимум по двум дисциплинам", - сказал Омаров.

По его словам, недавними решениями Кабинета министров эти ограничения были устранены.

"Студент теперь может пересдать экзамен даже по 3-4 дисциплинам. В дополнение, если у студента оставалась академическая задолженность по ранним курсам, будут созданы условия для пересдачи экзамена и по ней. Однако здесь уже установлен лимит. Студен может пересдать экзамен только по двум дисциплинам, по которым у него оставалась академическая задолженность с предыдущих курсов", - уточнил он.

Он отметил, что студент сможет пересдать экзамен бесплатно.

"То есть нет никаких ограничений в связи с числом дисциплин. Он сможет пересдать экзамен даже по шести дисциплинам бесплатно. Но эта возможность будет оставаться в силе до 15 сентября текущего года", - добавил Яшар Омаров.