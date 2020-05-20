https://news.day.az/society/1237000.html В Баку запущены дополнительные пригородные поезда - ФОТО
В Баку запущены дополнительные пригородные поезда - ФОТО
В связи с ростом пассажиропотока с сегодняшнего дня по Абшеронской кольцевой железной дороге пущены новые поезда.
Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Было отмечено, что поезд под номером 6 620, двигающийся по маршруту Сумгайыт - Пиршаги - Баку отправится из Сумгайыта в 18:10 и прибудет в Баку в 19:00. Поезд под номером 6 023, двигающийся по маршруту Баку - Хырдалан - Сумгайыт, отправился из Баку в 19:16 и прибудет в Сумгайыт в 19:53.
В ЗАО добавили, что эти поезда будут курсировать только в рабочие дни.
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