В Азербайджане запретят выходить на улицу в праздничные дни?

Руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Васиф Алиев прокомментировал новость о запрете выхода на улицу в праздничные и нерабочие дни.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Васиф Алиев не исключил, что Азербайджан может перенять опыт Турции в этом вопросе:

"Это потому что люди собираются в больших количествах. Чтобы уменьшить количество заражений в Турции, применяются некоторые ограничения. Это также входит в нашу повестку дня. Скорее всего, этот вопрос будет прояснен до праздника".