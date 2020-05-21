https://news.day.az/society/1237202.html В Азербайджане запретят выходить на улицу в праздничные дни? - Официальный ответ
В Азербайджане запретят выходить на улицу в праздничные дни? - Официальный ответ
Руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Васиф Алиев прокомментировал новость о запрете выхода на улицу в праздничные и нерабочие дни.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Васиф Алиев не исключил, что Азербайджан может перенять опыт Турции в этом вопросе:
"Это потому что люди собираются в больших количествах. Чтобы уменьшить количество заражений в Турции, применяются некоторые ограничения. Это также входит в нашу повестку дня. Скорее всего, этот вопрос будет прояснен до праздника".
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