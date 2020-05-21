Мухтар Бабаев: Минэкологии и природных ресурсов продолжает работать в особом режиме

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана в соответствии с требованиями Оперативного штаба при Кабмине продолжает работать в особом режиме.

Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает Day.Az.

По словам министра, благодаря серьезному соблюдению карантинного режима и превентивным мерам, в коллективе министерства не выявлено случаев инфицирования коронавирусом.