https://news.day.az/society/1237352.html Мухтар Бабаев: Минэкологии и природных ресурсов продолжает работать в особом режиме
Мухтар Бабаев: Минэкологии и природных ресурсов продолжает работать в особом режиме
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана в соответствии с требованиями Оперативного штаба при Кабмине продолжает работать в особом режиме.
Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает Day.Az.
По словам министра, благодаря серьезному соблюдению карантинного режима и превентивным мерам, в коллективе министерства не выявлено случаев инфицирования коронавирусом.
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