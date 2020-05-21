https://news.day.az/society/1237361.html Управление медицинскими отходами строго контролируется - Министр экологии и природных ресурсов
Управление медицинскими отходами строго контролируется - Министр экологии и природных ресурсов
Управление опасными медицинскими отходами, появившимися в период пандемии коронавируса, имеет важное значение для предотвращения распространения вируса. Поэтому управление медицинскими отходами строго контролируется.
Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал министр экологи и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает Day.Az.
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