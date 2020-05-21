Мухтар Бабаев: В некоторых районах морского побережья сточные воды не контролируются должным образом

К сожалению, в некоторых районах морского побережья сточные воды не контролируются должным образом.

Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает Day.Az.

По его словам, больше всего загрязнений выявлено в прибрежных зонах Говсана и Сумгайыта.

"В основном это делают предприятия общественного питания, в связи с этим им делаются предупреждения. Уже некоторое время министерство демонстрирует очень жесткую позицию", - отметил он.

"В большинстве объектов питания в Баку, Сумгайыте и других крупных городах установлены очистные фильтры", - подытожил он.