Услуга «Asan İmza» будет бесплатной

С 20 июня 2020 года услуга мобильной электронной подписи "Asan İmza" станет бесплатной для граждан на 3 года.

Как сообщили АПА в компании "B.EST Solutions", являющейся оператором услуги "Asan İmza", "Asan İmza" позволяет гражданам воспользоваться услугами по социальному страхованию, пенсиям, социальным пособиям, безналичным выплатам, онлайн кредитованию, нотариальными и другими услугами, передает Day.Az.

Напомним, тариф на активизацию этой услуги для граждан составляет 18 манатов.

Месячная абонентская плата для пользователей услугами "Asan İmza" по типам "Бизнес" и "Государство", предусмотренным для предпринимателей и государственных служащих, а также для всех категорий пользователей "Asan İmza" не изменится.

Отметим, услугу "Asan İmza" можно активизировать на текущем мобильном номере, для этого не нужно приобретать новую Sim-карту.