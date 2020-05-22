https://news.day.az/society/1237738.html Когда рестораны полностью возобновят работу? - отвечает Оперштаб
Когда рестораны полностью возобновят работу? - отвечает Оперштаб
"С 1 июня возможно полное восстановление работы ресторанов".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Председатель правления TƏBİB отметил, что в случае соблюдения гражданами правил, многие запреты с 1 июня могут быть сняты.
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