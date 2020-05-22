Когда рестораны полностью возобновят работу?

"С 1 июня возможно полное восстановление работы ресторанов".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Председатель правления TƏBİB отметил, что в случае соблюдения гражданами правил, многие запреты с 1 июня могут быть сняты.